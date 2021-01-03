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Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Çorum’un Osmancık ilçesinde Kent Ormanı’na yakın bir bahçede yangın çıktı. Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü.
ÇORUM 03.01.2021, 19:10
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Çorum’un Osmancık ilçesinde Kent Ormanı’na yakın bir bahçede yangın çıktı. Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi Kent Ormanı bitişinde İsmail Helva’ya ait bahçede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar Osmancık İtfaiye Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerce ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
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