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Bahabey çamlığındaki mesire alanına kilit taşı döşeniyor

Kenti daha da yaşanılır hale getirmek için belediye hizmetlerini aralıksız devam ettiren, kentte yeni yollar ve parklar kazandıran Çorum Belediyesi, vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlarda da düzenlemeler yapıyor.

ÇORUM 07.10.2021, 18:29
Bahabey çamlığındaki mesire alanına kilit taşı döşeniyor

Kenti daha da yaşanılır hale getirmek için belediye hizmetlerini aralıksız devam ettiren, kentte yeni yollar ve parklar kazandıran Çorum Belediyesi, vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlarda da düzenlemeler yapıyor.

Yeşil alanların korunması ve sağlıklaştırması çalışmaları kapsamında Bahabey çamlığını kent halkının kullanacağı güzel bir mesire alanına dönüştüren Çorum Belediyesi, çamlık içerisinde yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Bahabey Çamlığı’nın Çorum için önemli bir yeşil alan olduğunu kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Bahabey çamlığında ulaşımın daha kolay ve konforlu hale getirmek için yolları kilit taşı yapıyoruz. Çamlığın içerisinde bulunan yollara toplamda 8 bin metrekare kilit taşı döşeyeceğiz. Kilit taşı doğal olması özelliği ile mesire alanımıza değer katacak ve Bahabey çamlığı hemşehrilerimiz tarafından daha da fazla tercih edilir hale gelecektir” dedi.

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