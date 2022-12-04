Atıl durumdaki düğün salonu, şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek

Çorum’da, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzde 50 indirimli, şehit aileleri ve gazilerin ücretsiz yararlanabileceği düğün salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum Belediyesi’nin Mimarsinan Mahallesi 5. Cadde üzerinde yapımı tamamlanan düğün salonu kapılarını açtı. Hizmet vermeye başlayan düğün salonundan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler, uygun fiyattan yararlanabilecek, şehit ailesi ve gaziler ücretsiz faydalanacak. Düğün salonun açılış töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve gelmeden önce vaatte bulundukları 32 projenin yüzde 72’sini tamamlayarak açılış kurdelesini kestiklerinin açıkladı.

Düğün salonun kuruluş süreciyle ilgili konuşan Başkan Aşgın, “Bir gün çarşıda gezerken bir vatandaşımız yanımıza geldi, ’düğün yapmak çok zor, düğün salonlarının fiyatları çok yüksek. Bunu karşılamakta güçlük çekiyoruz. Acaba belediye düğün salonu olsa nasıl olur’ dedi. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada merhum Belediye Başkanımız Prof. Dr. Arif Ersoy’un Mimar Sinan Mahallemizde düğün salonu yaptığını gördük. Burada bir kaç düğün yapılmış ama bir takım sorunlar sebebiyle devam ettirilememiş ve spor kulübüne devredilmiş. Fakat onlarda kilidi vurmuş. Bize, ’böyle bir yer var’ dediler. Biz de buraya geldik incelemelerde bulunduk ve pislikten girilecek durumda değildi. ’Buradan adam olur mu’ dedik ve şunu düşündük; ’bir bataklıktan dünyanın en büyük havalimanını yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın adamları buradaki küçük su birikintilerini halledemiyorsa yazıklar olsun’ dedik ve çalışmalara başladık” dedi.

Düğün salonunun 5 milyon liraya mal olduğunu açıklayan Aşgın, “Önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’nde düğün salonumuzdaki tarife gündeme gelecek. Buranın bin 950 lira ücreti olacak. Sosyal destek kartı alan 7 bin 250 aile ve yakınlarına yüzde 50 indirim, şehit ailesi ve gazilere ücretsiz olacak. Çünkü şehitlerimiz ve gazilerimiz kanlarıyla bu borcu ödedi. Engellilere ise yüzde 40 indirim olacak. Vatandaşlarımıza uygun fiyat belirledik. Düğün salonumuz hem Mimar Sinan’a hem de Çorum halkımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Açılışa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İ Başkanı Yusuf Ahlatcı ve vatandaşlar katıldı.