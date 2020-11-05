Atatürk’ün izlerini bisikletle takip ediyorlar

Atatürk’e saygı için Samsun’dan yola çıkan iki bisikletli, Çorum’un Sungurlu ilçesine ulaştı.

Gezgin Adem Bekdemir ve Furkan Kumkaya, Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının Samsun’a çıktığı Kurtuluş İskelesi’nden 29 Ekim tarihinde Anıtkabir’e "Ata’ya saygı sürüşü" başlattı. Bu kapsamda yolda olan iki bisikletli, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ile irtibata geçerek konaklama talebinde bulundu. Başkan Abdulkadir Şahiner’in misafiri olarak belediye hizmet binasına gelen ikiliyi Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan karşıladı. Bu akşam öğretmen evinde konaklayacak olan Bekdemir ve Kumkaya Başkan Şahiner’e teşekkür etti.

29 Ekim Sabah 09.00 Samsun’dan yola çıkıp, 10 Kasım sabah 08.00 Anıtkabir’de olmayı planlayan ikili, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım arasındaki süreçte bisiklet ile Samsun-Anıtkabir rotası üzerinde Atatürk’ün izlerini bulup sosyal medya araçları ile dünyaya anlatmak ve belirli günler dışında da Atatürk’ü ve Cumhuriyeti anlamak ve yaşatmanın önemini vurgulamayı amaçladıklarını söyledi.

"İlkadım’dan son yolculuğa atamızın izinde" diyerek yola çıkan Bekdemir ve Kumkaya, "Mustafa Kemal Atatürk’ü her bayram saygı ile anmak artık sadece geçici bir ritüel halini aldı. Cumhuriyet kurulalı 97 yıl oldu ve nasıl kazanıldığı unutulmaya başlandı. Yapacağımız yolculuk ile üzerine bugüne kadar hiç durulmamış olan Kurtuluş Yolunu ve Atamızın halkı uyandırmak adına attığı ilk adımdan son nefesine kadar olan mücadelesini kendi zorlu yolculuğumuz ile bağdaştırıp bayrağı devraldığımızı herkese anlatmayı hedefliyoruz. Bu sayede önemli bir iki günde değil her zaman onu anmak ve hatırlamak gerekliliğine vurgu yapmış olacağız" dedi.