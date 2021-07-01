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Atatürk Meydanı’nda randevusuz aşı uygulaması
Çorum’un Sungurlu ilçesinde Atatürk Meydanı’nda randevusuz korona virüs aşısı yapılmaya başlandı.
ÇORUM 01.07.2021, 15:18
Çorum’un Sungurlu ilçesinde Atatürk Meydanı’nda randevusuz korona virüs aşısı yapılmaya başlandı.Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı’nda kurulan aşı istasyonunda vatandaşlara randevusuz korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. Aşı sırası gelen vatandaşlar, randevu almadan meydanda kurulan özel bölümde aşılarını olabilecek.