banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi
Türkiye- Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Türkiye- Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı
Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor

At arabasından düşen sürücü yaralandı

Çorum’da kullandığı at arabasından düşen sürücü yaralandı.

ÇORUM 30.03.2021, 11:37
3
At arabasından düşen sürücü yaralandı

Çorum’da kullandığı at arabasından düşen sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam üzeri merkez İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kandemir D. (31) adlı şahıs at arabası ile seyir halindeyken bir kavşakta dengesini kaybederek yola düştü. Kafasını zemine çarparak yaralanan talihsiz sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kandemir D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücüsünün çarpmanın etkisiyle ile kafasında travma meydana geldiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu