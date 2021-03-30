Çorum’da kullandığı at arabasından düşen sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam üzeri merkez İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kandemir D. (31) adlı şahıs at arabası ile seyir halindeyken bir kavşakta dengesini kaybederek yola düştü. Kafasını zemine çarparak yaralanan talihsiz sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kandemir D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücüsünün çarpmanın etkisiyle ile kafasında travma meydana geldiği öğrenildi.