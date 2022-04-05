Aşgın ve Ceylan gençlerle iftarda biraya geldi

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Velipaşa Hanı’ndaki iftar programında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ramazan aynının paylaşma ayı olduğunu belirterek, “Bizim dinimiz paylaşmayı emrediyor, güzel olanı emrediyor, bir lokmayı dahi paylaşmamızı emrediyor. Biz bu lokmamızı gençlerle paylaştığımızda onlarla bir araya geldiğimizde daha da mutlu oluyoruz.” dedi.

Rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluşun ayı olan ramazan ayında gençlerle bir araya gelmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade eden milletvekili Ahmet Sami Ceylan da “Gençlerle her daim iç içeyiz. Onların görüşlerine çok önem veriyoruz. Çünkü bizim yarınlarımız sizlersiniz” dedi.

Milletvekili Ceylan ve Başkan Aşgın, iftar sonrası gençlerle sohbet ederek, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.