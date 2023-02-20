Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Hatay’a giderek orada canla başla çalışan Sungurlu Belediyesi arama kurtarma ekibi Sungurlu’ya döndü.

Depremden sonrası Hatay’a giden ve 12 gündür orada canla başla çalışan Sungurlu Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde ilçeye döndü.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Depremzede kardeşlerimiz için cansiperane çalışan ekibimiz ilçemize dönüş yaptı. Aşevimizde sıcak yemek dağıtan, arama kurtarma faaliyetlerine destek olan ve çadırkentinin kurulumunu yapan tüm personelimize, gönüllü aşçı ve tesisatçı hemşerilerime teşekkür ederim. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin naçizane bir örneği olan kardeşlerimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.