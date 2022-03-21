Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’ın acı günü

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’ın annesi Fevziye Yaşar vefat etti.

Fevziye Yaşar için Çorum’un Mecitözü ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Büyük Cami’deki törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ile Anayasa Mahkemesi üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Fevziye Yaşar’ın cenazesi, ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Muharem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarı Dede Mezarlığında toprağa verildi.