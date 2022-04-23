Anaokulu öğrencilerine ‘’karakterime değer kat öğretmenim’’ projesi

Çorum’un Kargı ilçesinde, anaokulu öğrencilerinin paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla ‘’Karakterime Değer Kat Öğretmenim’’ projesi yapıldı.

Kargı 125. Yıl Anaokulu’nda gerçekleştirilen projede çocuklar evlerindeki bayat ekmekleri okula getirip, su ve süt ile yumuşatarak sokak hayvanlarını beslediler. Kuşlar için kendi imkânlarıyla kuş yemlikleri yapıp, ağaç dallarına asan öğrencilerin projeyle paylaşma ve yardımlaşma değerinin önemini kavramaları amaçlandı.

Farklı il ve ilçelerden 10 öğretmen ve en az 50 öğrenci ile yürütülen Karakterime Değer Kat Öğretmenim isimli eTwinning projesi hakkında bilgiler veren Proje öğretmeni İpek Yılmaz Çetiner, projenin amacının temel insani ve ahlaki değerlerini benimsemiş ve çağımızın getirdiği olumsuzluklar karşısında "doğru" tercihler yapabilen bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Çetiner sözlerini şöyle sürdürdü. ‘’Bu projedeki amacımız akademik başarının sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için öğrencilerimizin gönüllerini sevgi ve saygı ile doldurup, ahlak çerçevesinde doğruluktan sapmayan, huzurlu, duyarlı bir karakterle, temel insani ve ahlaki değerlerini benimsemiş ve çağımızın getirdiği olumsuzluklar karşısında "doğru" tercihler yapabilen bireyler yetiştirmektir. Bu süreç içerisinde öğrencilerimizin geleneksel, evrensel ve kültürel değerleri koruma ve geliştirme, değerleri geleceğe taşıyacak değer zinciri ve öğrencide bakış açısı oluşturma, değerlerimiz hakkında bilgi ve deneyim kazanması, etkinlikler yoluyla öğrendiği değerleri, ahlakı ve erdemi içselleştirerek davranışa dönüştürebilmesini sağlamaktır’’ şeklinde konuştu.