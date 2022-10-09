Amatör sporcular kupa ve madalyalarını aldı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, amatör spor haftası çerçevesinde yapılan etkinlikler kapanış ve ödül töreni ile sona erdi.

Mahmut Atalay Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Yapılan etkinliklerde Kız ve Erkek kategorilerinde Okçuluk, Güreşi, Voleybol, Teakwondo, Basketbol müsabakaları ve çeşitli oyunlarda derece giren takım ve öğrencilere madalya ve kupaları Kaymakam Fatih Görmüş ve protokol mensupları tarafından taktim edildi.

Kaymakam Fatih Görmüş ödül töreninde önce yaptığı konuşmada; "3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan çeşitli müsabakalar ve yarışmalarda derece giren tüm öğrencilerimizi tebrik eder, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.