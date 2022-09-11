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Alevler evi küle çevirdi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
ÇORUM 11.09.2022, 10:38
Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Alembeyli köyünde Dürbeş Koçak’a ait evde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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