Alacak-verecek kavgasında kan aktı

Çorum’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Kubbeli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T. ile Sinan İ. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan İ. yanında bulundurduğu bıçak ile Hüseyin T.’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hüseyin T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren, Sinan İ. İse polise teslim olarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.