Aksu Göleti tabiat parkı olarak tescillendi

Çorum’un Kargı ilçesi sınırları içerisinde yer alan 68 hektar’lık Aksu Göleti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin onayı ile Aksu Tabiat Parkı olarak tescil edildi. Aksu Tabiat Parkı, Sıklık ve Çatak Tabiat Parklarından sonra Çorum’un üçüncü tescilli Tabiat Parkı oldu.

Sinop-İstanbul karayolu üzerinde bulunan ve Kargı ilçesine 19 kilometre uzaklıkta bulunan alanın ortalama rakımı 1450 metre olup Sarıçam, karaçam, göknar gibi birçok ağaç türü ve otsu bitkiyi üzerinde barındıran alan, kızılgeyik, karaca, vaşak gibi birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Aksu Tabiat Parkı, gerek bitki örtüsü çeşitliliği, gerekse alanın içerisinde yer alan Aksu göleti’nin oluşturduğu eşsiz peyzaj değeri ile Çorum’un önemli bir ekoturizm alanı olma potansiyelini taşımaktadır.