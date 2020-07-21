banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Gram altından yine rekor kırdı
Gram altından yine rekor kırdı
Doğa turizminin gözdesi Ordu Yoroz Kent Ormanı
Doğa turizminin gözdesi Ordu Yoroz Kent Ormanı
EBA LGS tercih danışmanlığı giriş ekranı! EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır?
EBA LGS tercih danışmanlığı giriş ekranı! EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır?
Mahmut Tekdemir’in başarı hikayesi…
Mahmut Tekdemir’in başarı hikayesi…

AK Parti teşkilatları istişare toplantısı

AK PARTİ ÇORUM İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TEŞKİLATLARIN KATILIMIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

ÇORUM 21.07.2020, 16:30
4
AK Parti teşkilatları istişare toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından teşkilatların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda pandemi süreci ve parti çalışmalarının yanı sıra Eylül ayında başlayacak olan kongre süreci değerlendirildi.

Programın ikinci bölümünde ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve ilçe-belde belediye başkanlarının katılımıyla yapılan yapılan değerlendirme toplantısında İl Özel İdaresi’nin Çorum’daki yatırımları masaya yatırıldı.

“Cumhurbaşkanımız hem hizmet üretiyor, hem ülkemizi içerideki ve dışarıdaki İrlandalılara karşı koruyor”

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’ye yapılan her hizmetin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız, ülke içindeki ve dışındaki İrlandalılara karşı ülkemizi korurken ülkenin en ücra köşesine hizmet götürmemizin tek vesilesidir” dedi.

AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar partinin her kademesinde görev yapan, partiye gönül veren herkesin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan milletvekili Ceylan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

AK Parti’den öncede ülkeyi yöneten hükümetler ve siyasiler bulunduğunu hatırlatan Ceylan, “Bırakın hizmet yapmayı sürekli sorun ürettiler. Bu davaya sahip çıkacağız. Hiçbir zaman nefsimize uymayacağız. Nefisimizi ayaklarımızın altına alacağız. Önümüzde kongre dönemi var. Bu kongre döneminde il başkanımız ne diyorsa milletvekilleri olarak yanındayız. İl Başkanımızın kongre süreçlerinde vereceği karara hepimiz saygı duyacağız, buna uyacağız yolumuza devam edeceğiz. Bu tüm ilçeler için geçerli. Kongre süreci partimiz, Çorum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sorunsuz bir şekilde bu süreci yönetecek il başkanımızın genel merkez nezdinde elini kuvvetlendireceğiz” dedi.

“Operasyonlara rağmen dimdik ayaktayız”

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya ise, Türkiye’nin yapılan operasyonlara rağmen halen dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Ülkemize yapılan operasyonlara rağmen ayaktayız. Pandemi sürecinde zor bir süreç geçirirken, fabrikalar çalışmazken tedarik zincirinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Güvenlikte bir sorun yok. Herkes evinde güvenli huzurlu. Sağlık hizmetlerinde sıkıntı yok. Bu süreçte bazı sorunlar yaşanabilir. Ama onlarda zamanla düzelecek” diye konuştu.

AK Parti’nin tüm teşkilatlarıyla uyumlu bir şekilde yoluna devam dile getiren Kaya, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

“Dünyada her şeyin dip yaptığı bu dönemde Türkiye dış politikada destanlar yazıyor”

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, dünyada her şeyin dip yaptığı bu dönemde Türkiye’nin dış politikada destanlar yazdığı söyledi.

Dünyayı etkisi altına alınan virüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini hatırlatan milletvekili Kavuncu, Türkiye’nin dünyada bu süreci en iyi şekilde yöneten nadir ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli otomobil fabrikasının atıldığını belirten Kavuncu, “Bu yatırımla birlikte 60-70 yıllık bir özlemi gerçekleştireceğiz. Hem ekonomik, hemde siyasi olarak Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğunun da tescil edildiği 70-80 yıllık rüyamız olan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi için karar alındı ve 24 Temmuz’da ilk Cuma namazını kılacağız. Libya politikasına bağlı olarak Doğu Akdenizde 3 gemimizle petrol arıyoruz. Dünyada her şeyin dip yaptığı bu dönemde Türkiye dış politikada destanlar yazıyor. Siyasal anlamda destanlar yazıyor. Ekonomik anlamda destanlar yazıyor. Kriz döneminde yatırımlar devam ediyor. Birlik beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yok. Ülkemiz dünya ülkeleri arasında lider ülke olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kongre süreci Eylül ayında başlayacak”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, kongre sürecinin 4 Eylül’de başlaması için genel merkeze bir takvim sunduklarını açıkladı. İlk kongrenin Ortaköyde yapılacağını hatırlatan Ahlatcı, kongre sürecinin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti’nin teşkilatlarıyla Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini kaydeden Ahlatcı, Çorum’u geleceğe taşımak için gece gündüz demeden başta milletvekillerimiz olmak üzere belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplantıya Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, ilçe ve belde belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri katıldı.

Yorumlar (0)
banner378
22°
açık
Namaz Vakti 21 Temmuz 2020
İmsak 03:52
Güneş 05:43
Öğle 13:16
İkindi 17:13
Akşam 20:38
Yatsı 22:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 36 42
15. Brighton 37 38
16. West Ham 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25