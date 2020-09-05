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AK Parti Sungurlu İlçe kongresi yapıldı
AK PARTİ SUNGURLU 7. OLAĞAN İLÇE KONGRESİ YAPILDI. TEK LİSTE HALİNDE GİRİLEN KONGREDE MEVCUT BAŞKAN METİN ÖZSARI GÜVEN TAZELEDİ.
ÇORUM 05.09.2020, 18:19
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AK Parti Sungurlu 7. olağan ilçe kongresi yapıldı. Tek liste halinde girilen kongrede mevcut Başkan Metin Özsarı güven tazeledi.
Kongreye, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl teşkilat yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
AK Parti Sungurlu ilçe Teşkilatı Metin Özsarı başkanlığında şu isimlerden oluştu; Ali Koçak, Aziz Sarıyüce, Ceylan Karayel, Gönül Çalmuk, Hamide Uzun, Hasan Karaman, Mevlüt Göyhan, Nuh Aluç, Osman Akkaya, Ramazan Kayretli, Rıfat Sarıyerli, Şevki Çoksezgin, Şükran Abanuzoğlu ve Yusuf Bezci.
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