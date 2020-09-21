AK Parti Osmancık ilçe teşkilatında yeni dönem

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Şerif Okudan ilçe başkanı seçildi.

Tek liste ile yapılan kongre Koyun Baba Mahallesi Osman Bey Kır Düğün Salonunda, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, delegeler ve partililerin katılımı ile gerçekleşti.

’Erdoğan’ın davasında nefer olmaktan gurur duyuyoruz’

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, AK Parti’de bayrak değişiminin hiçbir zaman bitmediğini hatırlatarak; “Biz çok önemli bir liderin genel başkanlığında, Cumhurbaşkanlığında bu hizmeti yürütüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın davasında birer nefer olmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Kongrelerimiz huzur ve kardeşlik içeresinde geçmiş olmasından da büyük mutluluk duyuyorum. Osmancık’ımız çok şanslı kendi içerisinden çıkmış bir milletvekili evladı var.“ dedi.

’Dünya Türkiye’ye imparatorluk gözüyle bakıyor’

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; “Zor günlerden geçiyoruz, bir pandemi süreci atlatıyoruz. Liderimizin önderliğinde hükümetimizin kararlı icraatları ile dünyada bu süreci en kolay atlatan, ekonomisi en az zarar gören 3 ülkeden biriyiz. Bunu Avrupa diyor Avrupa Birliği diyor. Çin, Güney Kore ve Türkiye bu krizi en az zararla atlatan ülkeler. Biz pandemi sürecinde hızımızı kesmedik, devam ettik. Terörle mücadelede, doğal gaz aramada devam ettik. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi Karadeniz de doğal gazı bulduk. Libya’da, Akdeniz’de, Suriye’de hızımızı hiç kesmedik, kesmeyeceğiz. Nasip olursa Cumhurbaşkanımız bu millete Ekim ayında güzel müjdeler verecek. Yılbaşından sonra daha güzel müjdeler verecek. Cumhurbaşkanımız sizden aldığı güçle Dünyaya meydan okuyor, cesaretiyle ferasetiyle hepimize örnek oluyor ve artık Dünya Türkiye’ye Cumhuriyet değil bir imparatorluk gözüyle bakıyor. Ve inşallah 21’nci Yüzyılda bu icraatlarımız devam edecek. ”şeklinde konuştu.

’Kırkdilim’de ikinci tünelin ışığı göründü’

Kırkdilimin bölgenin kanayan yarası, tarihi sorunu olduğunu hatırlatan Milletvekili Kaya, "Milletvekili olduktan sonra Kırkdilim tünellerini ihale ettirdik. İnşaatı başladı, Çorum-Kırkdilim Köyü, Laçin - Osmancık arası ihale oldu devam ediyoruz. Nasip olursa bu Perşembe günü Kırkdilim’de ikinci tünelin ışık göründü, törenini yapacağız. 2021 sonunda da 8 kilometrelik Kırkdilim geçişini bitirerek hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. “ifadelerini kullandı.

Osmancık’a yapılan yatırımlardan ve projelerden bahseden Milletvekili Kaya, “Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaların yapılmaya başladı, Kasım ayı içerisinde birkaç fabrikada açılacak. Osmancık Irmak Islahı için bu güne kadar 65 milyon para harcadık, harcamaya da devam ediyoruz. Irmak kenarı bittiğinde diğer illerden Osmancık’a gelecekler buda Osmancık’ın turizmine büyük katkı sağlayacak. Osmancık’ın içme suyunu karşılayacak olan barajın arıtma ve isale hattı için gerekli ödeneği sağladık bu ay içerisinde ihalesi yapılacak ve inşaatına başlanılacak. Hemşerilerimiz 1 yıl içerisinde arıtılmış damacana kalitesinde su içecekler. Osmancık için de bu hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun. "dedi.

“Osmancık sulu tarımla daha da büyüyecek”

Sulu tarım için İncesu Göletini bitirdik sulamasını ihale ettirdik. İnşaatları devam ettiğini kaydeden milletvekili Kaya, "Kangren haline gelmiş Dutludere sulama projesini uzun uğraşlarımızdan sonra tasfiye ettirdik ve nasip olursa bu yıl ihale ettirip 45 bin dönüm arazinin sulanması için düğmeye basacağız. Böylece Osmancık sulu tarımla daha da büyüyecek. Gelecek yılın sonunda Osmancık’ta talep edipte doğalgaz vermediğimiz hiç kimse kalmayacak. Osmancık ırmak kenarına belediye ile birlikte Millet Bahçesi yapıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanımız bahçenin yapılması için Osmancık Belediyesi’ne 1 milyon nakit hibe para gönderdi. Yine bakanlığımız 1 adet çöp kamyonu 300 adet konteyner hibe olarak gönderdi. Şenyurt-Esentepe TOKİ kuraları çekildi nasip olursa hak sahipleri birkaç aya evlerine taşınacaklar. Hemşerilerimiz ne kadar TOKİ istiyorlarsa o kadarda yapmaya devam edeceğiz. Osmancık’ın gelişmesi için ırmak kenarından Gemici’ye şehrin iki yakasına bağlayan bir alana bir başka köprü yapılacak Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan 6 milyonluk ödenekle inşallah önümüzdeki yıl ihale ettirip şehrimize kazandıracağız. Eymir yolu üzerinde bir alana yaklaşık 1000 kişilik kapalı bir cezaevi yapılacak." şeklinde konuştu

Yapılan ilçe kongresiyle Adalet ve Kalkınma Partisi Osmancık İlçe Başkanı Seçilen Şerif Okudan başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu; Halil İbrahim Uslu, Muharrem Demir, İbrahim Şişli, Recep Çelik, Sinan Gökten, Yaşar Akıllı, Mustafa Çatal, Yavuz Derindere, Mehmet Gömeç, Gülseren Atmaca, Ramazan Duru, Selahattin Kabakçı, Abdurrahman Gürer, Meryem Geçmiş.