AK Parti Milletvekili Kaya: "Sungurlu her alanda büyümeye devam ediyor"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu ilçesine çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunarak, "Sungurlu her alanda büyümeye devam ediyor" dedi.

Milletvekili Kaya, ilk olarak Sungurlu Öğretmenevinde sivil toplum kuruluşların temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu’ya yapılan yatırımlar konusunda Milletvekili Kaya’ya teşekkür etti. Bu dönem Kaymakamlık yapmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Kaymakam Görmüş, Kaya’nın özellikle TOKİ sürecini yakından takip ettiğini, İlçe Jandarma komutanlığı binasının yapımında büyük emeği olduğunu söyledi.

"Sungurlu her anlamda büyüyor"

Sungurlu’nun Organize Sanayi Bölgesi ile adını duyurduğunu söyleyen Milletvekili Kaya, “Barut, fişek, kapsül fabrikaları ilçenin geleceğine büyük katkı sağlayacak. Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşerimiz Muhsin Dere’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kaymakam beyin katkısı da büyük, ona da teşekkür ediyorum. Sungurlu’nun ihtiyaçları için hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Jandarma binasının yanına emniyet müdürlüğü binası yapacağız. Yüzme havuzu, güreş eğitim merkezi, halı sahalar gibi spor yatırımları devam ediyor. Şehir her anlamda büyüyor. Sungurlu modern bir kent olacak” ifadelerini kullandı.

OSB’de incelemelerde bulundu

Beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra Organize Sanayi Bölgesine giden Milletvekili Kaya, inşaatı devam eden ve mevcut fabrikalarda incelemelerde bulundu. TOKİ konutlarının yapılacağı arazide inceleyen Milletvekili Kaya, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.