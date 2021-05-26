AK Parti milletvekili Kavuncu: “Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor, kurulan tuzakları boşa çıkaracağız”

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, kurulan tuzakları tek tek boşa çıkaracaklarını söyledi.

Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İskilip İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe teşkilatları ile bir araya gelen Kavuncu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgını bittiğinde Türkiye’nin yeni ufuklara yelken açacağını dile getiren milletvekili Kavuncu, “Türkiye’nin yeni hedeflere ilerlemesinden korkuyorlar. Türkiye yoluna emin adımlarla ilerliyor. 2023 yılını atlattıktan sonra Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek. Bunu gördükleri için 7 benzemezi bir araya getirmeye çalışıyorlar. Sokakta görseler birbirine selam vermeyenler bugün bir araya gelmeye çalışıyorlar. Yeni ve yeniden büyük Türkiye karşısında bir araya gelmeye çalışıyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Biz bu oyunu daha öncede gördük” dedi.

Milletvekili Kavuncu, konuşmasının ardından ilçeye yapılacak olan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.