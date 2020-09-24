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AK Parti İlçe Başkanı Okudan mazbatasını aldı
AK PARTİ 7. OLAĞAN GENEL KONGRESİ’NDE OSMANCIK İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLEN ŞERİF OKUDAN MAZBATASINI ALDI
ÇORUM 24.09.2020, 17:27
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Çorum’un Osmancık ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yapılan AK Parti 7. Olağan Genel Kongresi’nde ilçe başkanlığı görevine seçilen Şerif Okudan mazbatasını aldı.
Şerif Okudan, saat 16.30’da beraberinde yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.
Mazbatasını Seçim Müdürü Belgin İçel’den teslim alan Okudan, “Yaptığımız kongresi sonucunda mazbatamızı aldık. Osmancık için halkımız için yönetimimiz için hayırlı uğurlu olsun. Yönetimimizle birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. “dedi.
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