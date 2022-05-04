banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 5 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Mayıs 2022
Motorine zam kapıda!
Motorine zam kapıda!
Sigara tiryakilerinin dikkatine! Bir zam daha geldi...
Sigara tiryakilerinin dikkatine! Bir zam daha geldi...
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

AK Parti Çorum teşkilatlarında bayramlaşma

AK Parti Çorum İl Teşkilatları tarafından Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

ÇORUM 04.05.2022, 18:11
AK Parti Çorum teşkilatlarında bayramlaşma

AK Parti Çorum İl Teşkilatları tarafından Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ramazan ayı boyunca yoğun mesai harcayarak saha çalışması yaptıklarını ve sahada halkın umudunun hala Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gördüklerini belirterek, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için hep birlikte aynı istikamette yürümeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin inşallah. Bu vesile ile tüm Teşkilat mensuplarımızın ve Çorumlu hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyor, Rabbim hep birlikte nice Ramazanlara, nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise AK Parti’nin AK Parti’den başka dostu olmadığını, yine AK Partililerin AK Partililer’den başka düşmanı da olmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

“AK Parti’yi daha diri görmek istiyorum. Birlik içinde görmek istiyorum. Daha beraberlik içinde görmek istiyorum. Daha kardeşlik içerisinde görmek istiyorum Allah’ın izniyle 2023’e yürüyoruz. Eğer 2023’e yürüdüğümüz bu yolda ‘ben-sen’ dersek, ‘ben bir adım öne geçmek için öbürüne çelme takmam lazım’ dersek, sesimizi güçlü çıkartmazsak, ayağımız tökezlerse, Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağı tökezlerse, bir mıh bir çiviyi götürürse, bir çivi bir atı düşürürse, bir at bir komutanı düşürürse, bir komutan zaferi kaybederse -Recep Tayyip Erdoğan’dır buradaki komutan- onu düşürenlerden Allah’ın izniyle yakasına yapışıp tek tek hesaplaşacağız. Madem bu dava haktır diyoruz, o zaman dimdik Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında duracağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da son yıllarda Türkiye’nin dünyada da yaşanan bazı olaylardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadığını fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hepsinden üstesinden geldiğini ifade ederek, “20 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu millet destan yazdı. Yine yazacağız ve Allah adildir, hak etmeyene de vermez. Dava şuuruyla ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde hedeflerimize yürüyeceğiz” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da teşkilatlara Ramazan ayında yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bayramlarını tebrik etti. 2023’deki seçimlerden de zaferle çıkacaklarını vurgulayan Ceylan, “Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi, karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak enerjiye, birikime, dirayete, kabiliyete sahiptir. İnşallah 2023’deki seçim zaferini de beraber kutlayacak, 2053’e taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte döşeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
13°
parçalı bulutlu