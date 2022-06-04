AK Parti Çorum teşkilatları fidan dikti

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından oluşturulan Mercan Hatıra Ormanı’na fidan dikildi.

Fidan dikim töreninde konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmediklerini belirterek, “Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır” dedi.

AK Parti olarak iktidara geldikleri ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştıklarına dikkat çeken Ahlatcı, şehirlerin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedefleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını bildirdi.

AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerde çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaralarının tarihe karıştığını vurgulayan Ahlatcı, “Şehirlerimiz artık “Sıfır Atık’ı”, “Sıfır Atık Mavi’yi”, “Geleceğe Nefes’i”, “Millet Bahçeleri’ni”, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta; bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına “sessiz devrimler” olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa’da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Korunan alanlarımızı yüzde 9,6’dan 11,9’a çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi Millet Bahçeleri içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Atıkların ekolojik zararlarını önlerken, aynı zamanda ekonomik bir değer kazanmak amacıyla sayın Emine Erdoğan himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi’ni tüm yurtta yaygınlaştırdık. Ayrıca belirtmeliyiz ki bu hedeflerin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ülkemizde kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salımını da azaltmak amacıyla kara, hava, demiryolu ve denizyolu altyapımızı güçlendirirken, sıfır emisyonlu aracımız, Türkiye’nin Otomobili TOGG’u da milletimize kazandırdık. Tüm bu çalışmalarla birlikte gelecek nesillere sadece temiz ve yaşanabilir bir çevre değil, aynı zamanda büyütülüp geliştirilecek yeni fikirler miras bırakmayı da ilke edindik” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyduğunu sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmediğinin altını çizen Ahlatcı, “Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak; vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak Millet Bahçeleri’ni hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak; elektrikli aracımız TOGG’u üretmek, Türkiye’nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak; atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak atık su arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır. 3 Bizim için çevreci olmak, Edirne’den Hakkâri’ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizi Yeşil Kalkınma Devrimi ile birlikte 2053 yılında Net Sıfır Emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle Çorum olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, “Sağlık gibi, sıhhat gibi, vatan gibi, bayrak gibi çevrede bize Allah’ın bir emaneti. Bu emanete sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak temel misyonumuz, görevimiz. 2023, 2053 hedefleri arasında çevre en önemli alanı kapsıyor. Çünkü çevre bizim değil, bizden sonraki nesillere devredeceğimiz bir emanet” diye konuştu.

Çorum Belediyesi olarak geçmişten bugüne kadar çevre konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Aşgın, şunları kaydetti; “Yeraltı konteynırlarına verdiğimiz ağırlık ortada. Gazi ve İnönü caddelerinin ardından Fatih caddesinde de çöp konteynırları yeraltına alındı. Pandemi döneminde tıbbi atıklarla ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Tıbbi Atık Sterilazasyon Merkezi’mizin kapasitesi yükseltildi. Vahşi depolama vardı geçmişte şuanda düzenli depolama sistemi var. Çevreye zarar vermiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre açısından son derece önemli. Çorum Belediyesi olarak Türkiye’de örnek projelere imza atıyoruz. Bizim gelişmişlik düzeyimizin en önemli göstergelerinden birisi çevreye gösterdiğimiz duyarlılık. Daha güzel, daha temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Program fidan dikimi ve doğa yürüyüşünün ardından sona erdi. Etkinliğe İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile partililer katıldı.