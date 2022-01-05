banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: “Yatırım yapan, üreten, istihdama katkı sağlayan herkesin yanındayız”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Yatırım yaparak, üreterek, istihdama ve ihracata katkı sağlayarak elini taşın altına koyan her yatırımcının yanındayız” dedi.

ÇORUM 05.01.2022, 18:32
AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: “Yatırım yapan, üreten, istihdama katkı sağlayan herkesin yanındayız”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Yatırım yaparak, üreterek, istihdama ve ihracata katkı sağlayarak elini taşın altına koyan her yatırımcının yanındayız” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Organize Sanayi Bölgesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği alan sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde TKDK destekleri ve firmalar hakkında TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer milletvekili Kavuncu’ya bilgi verdi.

“Bugüne kadar olduğu gibi sonra da insanımızın ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmak isteyen herkesin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz” diyen Kavuncu, “TKDK, hayvansal üretim, işleme pazarlama ve kırsal alan yatırımlarını kapsayan 3 ana sektörde et, süt, yumurta üretimine, et ve süt işlemeye, meyve ve sebze depolamaya, su ürünleri işlemeye, tıbbi ve aromatik bitki üretimi için makine-ekipman desteğine ve işleme tesisine, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürün üretimi, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımlarına destek vermek suretiyle tarımı ve kırsalı desteklemeye, devletimiz ile milletimiz arasında köprü olmaya devam ediyor” diye konuştu.

TKDK’dan bin 55 projeye 170 milyon lira hibe desteği

TKDK tarafından 2013 yılından bugüne kadar Çorum’da 380 milyon lira yatırım tutarlı bin 55 projeye 170 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıklayan Kavuncu, “2021 yılında ise 88 milyon lira yatırım tutarlı 250 projeye 51 milyon lira hibe ödeyerek, rekor proje sayısı ve rekor hibe ödemesi gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Her gittikleri yerde TKDK desteğiyle yapılan güzel yatırımları gördüklerini ve bunlarla gurur duyduklarını vurgulayan Kavuncu, “İskilipli bir işadamımızın süt reçeliyle ilgili projesi TKDK tarafından 6,2 milyon lira yatırım tutarı yüzde 50 hibe ile desteklenerek 3 milyon liranın üzerinde hibe ödemesi yapıldı.AB standartlarında kurulan ve sütü işleyerek, koyulaştırarak eşsiz bir damak tadında reçel üretimi yapılacak bu tesis üreticimizin sütüne katma değer katacak, ilimizin ihracatına da büyük katkı sağlayacaktır. Yatırım, istihdam, üretim ve gerçekleştirdikleri ihracatla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan her bir yatırımcımızın her zaman yanlarında olduğumuzu beyan ediyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

İş adamı Selim Sarıaslan ise Milletvekili Kavuncu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “TKDK’nın destek verdiği projemizle kurduğumuz bu yeni üretim hattında yeni ürünümüzle yeni tatları insanımızla buluşturacağız. Sütü koyulaştırarak süt reçeli imalatına başlıyoruz. Günde 10 ton süt işleyecek bir kapasiteyi tesisimize kazandırmış bulunuyoruz. Bu projemizin hayata geçirilmesi ile gıda sektörüne örnek bir ürün. Ülkemiz gıda sanayisine AB standartlarında modern bir tesis ve üretim hattı kazandırmanın haklı onurunu TKDK ile beraber yaşıyoruz. Bu desteği TKDK aracılığıyla bizlere ulaştıran güçlü devletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8