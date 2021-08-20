AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan: "Kırankışla barajı bu yıl tamamlanacak"

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, bizi dizi ziyaret için Sungurlu’ya gitti. Ceylan, "Kırankışla barajımız bu yıl tamamlanarak hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak" dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan İl Başkan yardımcıları Emre Turan, Mustafa Gökgöz, Yılmaz Peker, Mustafa Alagöz, Abdulkadir Karakuş, Muhammed Durak Çelik ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak ilçe teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Ceylan ve beraberindeki heyet, burada partililerle bir süre sohbet etti.

"2023 hedefimize doğru emin adımlarla ilerlerken ilçemize değer katan projelere hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz" diyen Milletvekili Ceylan, ”Sungurlu ilçemizin 6 milyon 300 bin metreküp su ve 31 bin 720 dekar arazinin sulama ihtiyacını karşılayacak olan Kırankışla barajımız bu yıl tamamlanarak hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Sungurlu ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Halka hizmet Hakk’a hizmet düsturumuzla ilçemizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimsenin hayal edemeyeceği hizmeti AK Parti olarak yapmaya devam ediyoruz. Sungurlulu vatandaşlarımızı doğalgazla buluşturduk. Vatandaş hayal eder, AK Parti yapar diyerek hizmetlerimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Milletvekili Ceylan daha sonra sırasıyla Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası, Terziler ve Berberler Esnaf Odası, Ziraat Odası, Minibüsçüler Kooperatifi ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Ceylan ziyaretlerde oda başkanları ve üyeleri ile bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.