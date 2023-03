AK Parti Çorum İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimleri’nde partisinden aday adayı olmak için istifa eden Av. Yusuf Ahlatcı, görevini AK Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığına atanan Av. Murat Günay’a devretti. AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesini başlatan AK Parti, kurulduğu 2001’den bu yana girdiği tüm seçimlerden başarıyla çıkmış oylarını artırarak, iktidarını koruma başarısı göstermiş, halkın teveccühüne mazhar olmuş siyasi partiden öte kutlu bir dava olduğunu söyledi.

“Bu kutlu davada başladığım aktif siyasi hayatında tevdi edilen her görevi en iyi şekilde icra etmek için çalışarak, bu kutlu davanın bayrağına halel getirmeden taşımanın onurunu yaşadım” diyen Ahlatcı, “Beni bu görevlere layık gören hareketimizin mimarı Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bugüne kadar ki siyasi yolculuğumda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürü bir borç bilirim. 14 Mayıs seçilerinde teşkilatlarımızla beraber seçim zaferlerinin en güzelini, en büyüğünü cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşayacağımıza inanıyorum. Meydanlarda 14 Mayıs gecesi zafer şarkısı söyleyeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığına atanan Av. Murat Günay ise, “Vakit Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizin istiklali için ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonunda yüzyıllık hayallerimizi ilmek ilmek dokuma vaktidir. Unutulmamalıdır ki, bizim siyasetimiz makama bağlı değil, davaya bağlı bir siyasettir. AK Parti bir millet aşkı hikayesidir. Milletiyle iç içe olan siyasi bir harekettir. Milletimizin bize yüklediği misyon çok büyük. Bizler de bunun farkındayız. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği vizyon doğrultusunda ülkemizi ve şehrimizi hedeflerimize ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Her eve ulaşarak, her kapıyı çalacağız, her yüreği kucaklayacağız, bıkmadan usanmadan anlatacağız, ayak basmadık yer, ulaşılmadık gönül bırakmayacağız. 14 Mayıs 2023’de gerçekleşecek olan ve ülkemiz adına tarihi önem taşıyan 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ak Parti olarak Çorum’dan güçlü bir destek ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar yüksek bir oy oranı ile seçmek ve ilimizden 4 milletvekilimizi devletimize ve şehrimize hizmet için TBMM’ne göndermektir. Hedeflerimize doğru ilerlerken ve siyasetimizi yaparken, Allah’ın rızasını kazanmak, hemşerilerimizin desteğini almak için uğraşacağız. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ’Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız’ Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.