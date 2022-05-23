’Aile Haftası’ renkli etkinliklerle kutlandı

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde, 15-21 Mayıs Aile Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aile Haftası nedeniyle Buhara Kültür Merkezinde farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Aileler çocuklarıyla birlikte seramik çamurundan figürler, ebru, makrome anahtarlık, kokulu taş tozundan figürler, kumaş çanta üzerinde ahşap baskı gibi el sanatları etkinlikleri gerçekleştirdi.

Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde ayrıca bowling ve akıl oyunları turnuvası gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye giren ailelere madalyaları verildi.

Sağlam ve köklü bir ailenin oluşması için eşlerin birbirine güvenle bağlanması gerektiğini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışın hakim olduğu bir ailede büyüyen çocuk kendini ve çevresindekileri seven, kendisiyle ve hayatıyla barışık, özgüveni yüksek bir birey olarak yetişir. Uyumlu ve özgür bir aile içinde dengeli ve tutarlı ilişkilerle büyüyen çocuk, sağlıklı kişilik gelişimi gösterir. Bir aileye ait olmak, temel duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamak, paylaşmak, kendimizi güvende hissetmek, gelişmek ve tamamlanmak için gereklidir. Aile, sadece bireysel varoluşun ve gelişimin değil sağlıklı ve gelişmiş bir toplum olabilmenin de gereğidir.” dedi.