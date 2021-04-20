banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Muharrem İnce taburcu oldu
Muharrem İnce taburcu oldu
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2

Ahlatcı’dan yangınzedeye geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Keresteciler sitesinde çıkan yangında deposu yanan Osman Gödek’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

ÇORUM 20.04.2021, 17:05
2
Ahlatcı’dan yangınzedeye geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Keresteciler sitesinde çıkan yangında deposu yanan Osman Gödek’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Keresteciler Sitesi’nde bugün sabah saatlerinde Osman Gödek’e ait ardiye olarak kullanılan bir deponun hurdalık bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, çıkan yangında depo tamamen yanmıştı.

AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Peker ve Mahmut Sayın ile birlikte Gödek’i ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bir ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olduğunu söyledi.
banner478
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu