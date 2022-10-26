Ahlatcı, müjdeyi verdi Osmancık yolundaki çile son buluyor

Çorum-Osmancık karayolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yaşadığı çile son buluyor.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Bayat gediği bölgesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkilisi firma yetkilisi Bülent Çağırgan’dan bilgi aldı.

Çorum-Laçin yolu 4. kilometresinde, Çorum çıkışı Osmancık yolu girişinde çalışmaların yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını açıklayan Ahlatcı, “Çorum’un en önemli şehir geçişlerinden olan Osmancık girişinde çalışmalar hızla ilerliyor. Yüklenici firmamız yoğun bir çalışma yürütüyor. Yol yapım çalışmalarını bu ayın sonuna kadar sonunda tamamlanması planlanıyor. Kış mevsimine girmeden çalışmalar tamamlanacak. Burası bittiğinde Çorum modern bir girişin yanı sıra güzel bir bağlantı yoluna kavuşacak. Sürekli şikayetlere neden olan yol sorunu ortadan kalkacak ve hemşehrilerimiz daha konforlu bir ulaşıma kavuşacak” dedi.

Hizmetlerin duraksamadan devam ettiğini vurgulayan Ahlatcı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Bir şiarımız var bunu da her zaman söylüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Türkiye’nin yüzyılı olacak dediğimiz yüzyılda Çorum’a bu tür hizmetleri kazandırdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yatırımın bugünlere gelmesi noktasında milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti il Başkan Yardımcıları Mustafa Tuzcu, Ercan Daşdan, Emre Turan, Gençlik Kolları Başkanı M. Fatih Temur hazır bulundu.