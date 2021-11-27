Ahlatcı, gençlerle buluştu

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gençlerle bir araya geldi.

Gülabibey Mahallesi’nde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ile gençlerle buluşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gençlerle hem sohbet etti hem de gençlerden gelen talepleri dinledi.

Gençlerin samimiyeti ve geleceğe olan inancının heyecan verici olduğunu dile getiren Ahlatçı, “Sizlerle içtiğimiz bir bardak çay, sıcacık bir sohbet ve gülen yüzlerinizi görmek günümüzün tüm yorgunluğunu alıyor ve çalışma azmimizi arttırıyor. Biliyorsunuz ki aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, bu istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır” dedi.

Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını dile getiren Ahlatcı, “Bu aziz vatanın atalarımızdan bizlere emanet olduğunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağınıza inanıyor, siz gençlerimize güveniyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirtiği gibi Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı’yla kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.