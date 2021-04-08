‘Ahi Evran Yılı’ için bir araya geldiler

Çorum’da ’Ahi Evran Yılı’ çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Hitit Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çatalpelit beraberinde İletişim Ofisi Sorumlusu Ali Saçak ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Emrullah Kalkan ile birlikte “Ahi Evran Yılı” etkinlikleri için Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesi nedeniyle ülke genelinde ve yurt dışında düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında doğumunun 850. yılında Ahi Evran’ı Çorum’da anmak, Ahilik müessesesini en doğru şeklide anlatabilmek, bu köklü geleneği bir sonraki nesillere aktarmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Hitit Üniversitesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğinde gerçekleştirilebilecek etkinlikler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak kutlanması kararını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Çorum’da dün olduğu gibi yarında Ahilik kültürünü yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizen Gür, bu değerin yaşatılması için elini taşın altına koyan Hitit Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.