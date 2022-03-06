banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin, bağırsak kanserine mi yakalandı?
Putin, bağırsak kanserine mi yakalandı?
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır

AFAD Çorum İl Müdürü Elvan Kaya:

İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Elvan Kaya, Türkiye’nin afetlerin yoğun olarak yaşandığı bir coğrafya olduğuna dikkat çekerek, “Deprem, ne yazık ki unutulduğunda başımıza gelen ve büyük kayıplara sebep olan doğal bir afettir. Ülkemizin depremselliği ve geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler bir an olsun aklımızdan çıkmamalı ve her an afetlere özellikle de depreme karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.

ÇORUM 06.03.2022, 14:29
AFAD Çorum İl Müdürü Elvan Kaya:

İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Elvan Kaya, Türkiye’nin afetlerin yoğun olarak yaşandığı bir coğrafya olduğuna dikkat çekerek, “Deprem, ne yazık ki unutulduğunda başımıza gelen ve büyük kayıplara sebep olan doğal bir afettir. Ülkemizin depremselliği ve geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler bir an olsun aklımızdan çıkmamalı ve her an afetlere özellikle de depreme karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD Çorum İl Müdürü Elvan Kaya, basın mensupları ile bir araya geldi. Kaya, toplantıda AFAD’ın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Güvenli yapılaşma, deprem ve afet bilincinin oluşturulması, depremlere karşı her an hazırlıklı olunması maksadıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası kutlandığını hatırlatan Kaya, “Sadece bu haftaya özel olarak değil, Afetlere hazırlanmaya mahkûm olduğumuzu hiçbir zaman unutmadan, toplumun her kesimiyle çalışmalarımızı kesintisiz devam ettirerek, güvenli geleceğimizi hep birlikte inşa etmeliyiz. Afetlere hazırlık alanında faaliyetlerimizi yaygınlaştırabilmek ve 7 den 70 e herkese ulaşabilmek için tüm kurum ve kuruluşlarımıza büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çerçevede; Deprem Haftası dolayısı ile toplumumuzda farkındalık oluşturulması büyük bir önem taşımaktadır. Ülke olarak yürütülen hazırlık çalışmalarında, halkımızın da yanımızda yer alması ve Deprem Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılarak destek olması, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturulmasında kilit rol oynayacaktır” dedi.

2021 yılında ülke genelinde “Afet Eğitim Yılı” kapsamında düzenlenen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi, davranış değişikliği sağlanması ve toplumda risk azaltma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisinin geliştirilmesi maksadıyla 2022 yılı “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan edildiğini anımsatan Kaya, “Gerek Tatbikat Yılı gerek ise 1-7 Mart Deprem haftası göz önünde bulundurularak ilimizde AFAD koordinasyonunda çeşitli eğitim, tatbikat ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Şehrin bazı bölgelerinde stand ve sergi açılması, okullarda deprem farkındalığı ile ilgili eğitimler ve tatbikatlar, AFAD Gönüllülüğünün yaygınlaştırılması adına etkinlikler icra edilmektedir. Geçtiğimiz Şubat ayı içinde Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çorum Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD Gönüllülerimizin katılımıyla ilk saha tatbikatımız gerçekleştirilmiştir. Bu tip saha ve masa başı tatbikatlarının bu yıl farklı tematik alanlarda ulusal ve yerel düzeyde çok tekrarlı şekilde yapılması planlanmaktadır" diye konuştu.

Çorum’un Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde olduğunu kaydeden Kaya, “Sungurlu ile Merzifon fay hattı 7’nin üzerinde büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Ne zaman olacağını kestiremiyoruz. Hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlamız gerekiyor. Amacımız en ücra köşedeki insana ulaşmak. İnsan odaklı, insanların hayatta kalması için çalışıyoruz. Devletin merhamet ve şefkat eliyiz. Dünyanın her yerine gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 27 46
4. Erzurumspor 27 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. M. United 27 47
5. West Ham United 28 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 26 32
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 25 31
14. Elche 26 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 27 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18