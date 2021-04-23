23 Nisan Kargı’da törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kargı’da yapılan törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törene, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik, MHP İlçe Başkanı Murat Soruk, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Devrez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, emniyet ve askeri personel ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, bayramlarını kutladı. Ülkemizin ve dünyanın içinde olduğu pandemi nedeniyle bu yıl 23 Nisan’ı etkinliklerle kutlayamadıklarını belirten Kaymakam Uyar, bu nedenle her 23 Nisan’da yapılan makam devir teslimini de gerçekleştiremediklerini belirterek, ‘’Bu yıl makamımız sizlere devredemedik ancak gönlümüzde ve geleceğimizde en büyük makamlar sizlerindir. Bayramınızı kutluyorum’’ diye konuştu.

Atatürk Anıtı’na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.