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2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı
OSMANCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İDRİS MAKİNECİ, 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞINI İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİ İLE YAPTI
ÇORUM 31.08.2020, 13:46
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2020-2021 eğitim-öğretim yılı korona virüsü salgını nedeniyle ’uzaktan’ başladı. Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı açılışını İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile yaptı.
Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışında İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler ile saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu ve ilk ders zilini çaldı.
Şube müdürlerinin de katıldığı programda Milli Eğitim Müdürü Makineci, "2020-2021 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor; tüm yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum." dedi.
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