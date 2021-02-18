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2. Lig: Çorum FK: 2 - İnegölspor: 0
Misli.com 2. Lig’in 24. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı İnegölspor’u 2-0 mağlup etti.
ÇORUM 18.02.2021, 17:19
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Misli.com 2. Lig’in 24. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı İnegölspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Fatih Tokail xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, İbrahim Ethem Potuk xx
Çorum FK: Hasan Hüseyin xx, Tarık xx, Abdulhamit xx (Mehmet Sedef dk. 87 ?), Salih Zafer xx, Ertuğrul xx, Murat xx, Kerem xx (Mete dk. 90 ?), Cengiz xx, Ömer x (Hüseyin dk. 58 x), Sinan xx (Oktay dk. 90 ?), Mikail xx
İngegölspor: Gökhan Siverek x, Yunus Emre x, Seydi x (Bilal dk. 45 x) Gökhan x, Gülhan x, Samet x (Cafer dk. 88), Metin x (Selimcan dk. 85 ?), Fatih x, Oğuz x, Mehmet x, Ali x (Mustafa dk. 85 ?)
Goller: Salih Zafer (dk. 9), Sinan (dk. 80) (Çorum FK)Sarı Kartlar: Gökhan, Fatih, Metin, Mehmet, Ali (İnegölspor), Kerem, Abdulhamit (Çorum FK)