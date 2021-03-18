18 Mart Kargı’da törenle kutlandı

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü Kargı’da da düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasına müteakip İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından gaziler ve şehit yakınları İlçe Kaymakamı Abdulhamid Uyar’ı makamında ziyaret etti.

Program Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan anma programıyla devam etti.

Etkinliklere Kaymakam Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ağaçhanlı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şirin Çelik, Sivil toplum, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, asker ve emniyet ile vatandaşlar personeli katıldı.