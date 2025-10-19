Çocuklara Yönelik Reklamlarda Sıkı Denetim

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocukların algı ve deneyim eksikliklerini istismar eden reklamların yasak olduğu bir kez daha vurgulandı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesi kapsamında, kamu sağlığına zarar veren, can ve mal güvenliğini tehdit eden, yanıltıcı ve etik dışı reklamların önüne geçmek amacıyla caydırıcı yaptırımların uygulandığı belirtildi.

Reklamcılıkta Etik ve Hukuki Çerçeve Belirlendi

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklam faaliyetlerinde uyulması gereken etik ve hukuki ilkeler açıkça tanımlandı. Yönetmeliğin 5. maddesinde, reklamların genel ahlaka uygun olması, kişilik haklarını ihlal etmemesi ve özellikle çocukları, yaşlıları, hastaları ve engellileri istismar etmemesi gerektiği açıkça ifade ediliyor.

Çocuklara Yönelik Reklamlara Özel Hükümler

Yönetmeliğin 24. maddesi kapsamında, çocuklara yönelik veya onları etkileyen reklamlarda özel düzenlemeler bulunuyor. Çocukları tehlikeye atan, sağlıksız tüketim alışkanlıklarına yönlendiren, gelişim düzeylerini ve duygusal zaaflarını kullanan her türlü reklam içeriği yasaklanıyor.

Bu kurallara aykırı davranan reklam verenler, reklam ajansları veya yayın mecraları hakkında Reklam Kurulu tarafından çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar arasında; reklam durdurma, düzeltme yayınlatma, idari para cezası ve üç aya kadar geçici durdurma kararları bulunuyor. İhlalin dijital platformlarda gerçekleşmesi durumunda ise erişim engelleme kararı verilebiliyor.

Çocukların Ticari İstismardan Korunması Toplumsal Sorumluluktur

Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik reklam ihlallerine karşı yürütülen denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, çocukların korunmasının hem hukuki hem vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Bakanlık yetkilileri, “Reklam faaliyetlerinde dürüstlük ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, çocukların ticari istismardan korunmasına yönelik mücadelemiz kesintisiz devam edecektir” açıklamasında bulundu.