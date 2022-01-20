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Çocukların Kardaki Eğlenceli Halleri Yüzleri Güldürdü!

Güncel 20.01.2022, 13:40
Çocukların Kardaki Eğlenceli Halleri Yüzleri Güldürdü!
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Bingöl'de 1 metreyi aşan kar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan yol, çocuklara eğlence olurken vatandaşa çile oldu.