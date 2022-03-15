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Çin’de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı

Güncel 15.03.2022, 15:19
Çin’de vaka sayısı 2020'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı
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Çin’de 3 bin 602 yeni Covid-19 vakasının kayıtlara geçmesiyle günlük vaka sayısı, 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.