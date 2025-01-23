Trump ilk düzenlediği basın toplantısında Rusya devlet başkanı Putin ile Ukrayna Başkanı Zelensky’e savaşı derhal bitirmeleri çağrısında bulundu. Putin’e eğer barış masasına gelmezsen Rusya’ya yeni yaptırımları devreye sokacağını söyledi.

Ukrayna savaşının sonu geldi. Trump'ın ABD'de 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapısı yatırımı duyurusunun ardından teknoloji sektöründe yaşanan küresel ralli Wall Street’ten sonra Avrupa’da da etkili oldu.. Netflix'in güçlü sonuçları yatırımcıları memnun etti. Trump'ın dost ve düşman ülkelere ilk günden itibaren sert ithalat vergileri uygulamaktan kaçınma kararı hisse senetlerini bir miktar canlandırdı. Ancak 1 Şubat'ta Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere %25 getireceğini söyleyen Trump, Avrupa Birliği ve Çin'e yönelik cezalandırıcı vergilerin de gündeme geleceğinin işaretini verdi. Yani bugün borsalardaki iyimserlik 1 Şubat’tan itibaren sona erebilir. Nitekim Vadeli ABD kontratları güne ekside başladı. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.60'ta, altın 2750, Bitcoin 102 bin 800 dolarla açılıyor. Trump yönetiminin petrol üretimini arttırma planını devreye sokacak olması brent petrolü 78 dolara indirdi Bugün yurtiçinde tüketici güveni ve merkez bankasının faiz kararı var.

TEKNOLOJİYE 100 BİN YENİ İŞ

Trump’ın açıkladığı dev proje ile OpenAI, SoftBank ve Oracle’ın ortak girişimi olan Stargate, ABD genelinde veri merkezleri ve enerji üretim tesisleri kurmayı hedefliyor. Böylece 100 binin üzerinde yeni iş imkanı gerçekleşecek. Stargate kapsamında, anında kullanıma hazır 100 milyar dolar yatırım taahhüdü verildiği ve geri kalan kısmın önümüzdeki dört yıl içinde tamamlanacağı açıklandı. Proje, ABD’nin Texas eyaletinde başlatılan veri merkezi inşaatları ile hayata geçirildi. Her biri 500 bin metrekare büyüklüğünde olacak 20 veri merkezinin kurulması planlanıyor. Stargate projesinin sağlık sektörüne katkısına dikkat çekilerek, yapay zeka sayesinde elektronik sağlık kayıtlarının analiz edilerek doktorlara yardımcı olacağı belirtiliyor

BİST BANKALARIN KANATLARINDA

Borsa İstanbul merkez bankasının faiz indirimini satın aldı, yabancıların yoğun talebiyle endeks 10 bin 100 puanı aştı. İşlem hacmi 92.4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,78 prim yaptı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,83 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,76 ile gıda içecek oldu. En yüksek prim yapanlar, FENER, ANHYT, VESTL, PGSUS, AGHOL…. En çok kaybedenler ise ALFAS, AEFES, AKSA, ENERY, SELEC …Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa istanbul’dan yatırımcılara kendilerini SPK yöneticisi ya da BIST yöneticisi ya da çalışanı yahut bunların yakını gibi tanıtarak vatandaşlardan ve şirketlerden para talep ettikleri belirtilerek bu dolandırıcılara inanmamaları uyarısı geldi. Türkiye Varlık Fonu, hâkim hissedar olduğu Turkcell'de paylarını artırmayı planlıyor. Fonun Rus milyarderlere ait LetterOne Holdings SA'nın Turkcell'deki hisselerini satın almayı değerlendirdi. Bu gelişme üzerine TCELL hisseleri %3 primle 105 liraya ulaştı. Küresel borsalar Trump’ın özellikle büyük ticaret açığı bulunan Çin ve Avrupa’ya karşı nasıl bir politika izleyeceği konusunda net fikir sahibi değil. 1 Şubat’tan itibaren Kanada ve Meksika’ya karşı %25 vergiler devreye giriyor. Bugün saat 14.00’de para politikası kurulu kararını açıklayacak. Piyasa %47.50 olan politika faizinin %45.00’e indirilmesini bekliyor. Ancak Şubat ayında toplantısı olmayacak ve bundan sonraki kararını Mart ayında verecek olan bankanın Ocak ayında %40’ın altına gelecek yıllık TÜFE dolayısıyla daha büyük oranda bir indirime gidebilir. Böyle bir durumda bankaların cazibesi artacağı için endeks 10 bin 500 – 10 bin 800 puan aralığını test edebilir. Ayrıca yarın akşam Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artıracak olması hisse senetlerine olan talebin artmasında önemli rol oynuyor. Yani hisse senetleri bir taraftan faiz indirimi diğer yandan kredi notu desteğiyle çifte doping almış durumda. Bugün haftalık para ve banka istatistikleri, Euro bölgesinde güven endeksi izlenecek.10 bin 200 ara direnç, 9950 puan destek oldu. Tercihlerde bankaları 1 numara tutun.. Çimento, iletişim ve enerji sektörleri büyük kazanç vaad ediyor. AKBNK, YKBNK, VAKBN, İSCTR, HALKB… ANHYT, ANSGR, ASELS, ÇİMSA, EKGYO, İŞYAT, MGROS, SAHOL, TAVHL, TCELL, TTKOM, ENJSA, ASTOR alınır.

SIKI PARA POLİTİKASINDAN DÖNÜŞ

Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı, piyasalar tarafından büyük merakla bekleniyor.. Aralık ayında, yaklaşık iki yıl sonra, politika faizini 250 baz puan indirerek önemli bir adım atmıştı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşmeye başlaması ve beklentilerin hedef aralığına yaklaşması sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini vurgulamıştı. Yapılan hesaplamalara göre Ocak ayında TÜFE yıllık bazda %40’ın altına inecek. Bu durumda 47.50 olan politika faizinin normal şartlarda %45’in altına inmesi gerekiyor. Para Politikası Kurulu şubatta ise toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart’ta yapılacak. Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da mayıs ayında toplantı olmayacak. 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek. 250 baz puanlık indirim kararı sonrası dolar TL 35.65’ TL’de kalır.. 400 ya da 500 baz puanlık indirim kuru 36 TL’nin üzerine taşır.

EURO KAYIP DÖNEMİNE Mİ GİRECEK?

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, enflasyonun %2’lik hedefinde istikrar kazanacağından emin olduğu için faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Rehn, piyasaların ECB’nin mevduat faizini yıl sonuna kadar %3’ten %2’ye düşürmesini beklediğini ifade etti. Piyasa gelecek haftaki Avrupa Merkez Bankası’nın 30 ocak toplantısında yüzde 3.00 olan faizi 25 baz puanlık düşüşle 2.75’e indirmesi bekleniyor. Euro, Başkan Donald Trump'ın 1 şubattan itibaren ithal ürünlere vergi uygulamasını başlatacak olması sonrası dolar kayıplarının bir kısmını geri kazandı. 1.0444 sentteki parite 1.0407 sente geriledi. Trump'ın AB'nin "bize karşı çok, çok kötü" olduğunu söylemesi ve tarifelere işaret etmesiyle endişeler devam ediyor ve bu da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa'yı olası ticaret önlemlerine hazırlanmaya çağırmasını sağladı. Lagarde, Trump'ın genel tarifeleri hemen yürürlüğe koymama kararını "çok akıllıca bir yaklaşım" olarak nitelendirdi. Ama 1 Şubat’tan itibaren resim değişebilir. Paritede yukarı yönlü hareket sona ermiş görünüyor. 1.0450 direnç, 1.0370 sent destek konumunda. Kırılırsa 1.0320 – 1.0280 seviyeleri gündeme gelecek.

ALTININ ATEŞİ SÖNECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve zayıflayan dolar etkisiyle ons 2750 dolara çıktı. 2790 dolar tarihi zirveye ulaşacağına yönelik beklentiler var. Altının yükselişinde Trump’ın Çin’i %10 vergi uygulayacağını ve Avrupa Birliğini hedef alacağı söylemlerinden etkilendi. Ticaret politikalarındaki belirsizlikler altın talebini arttırıyor. Yukarı harekete yolaçan esas gelişme Merkez Bankalarının alımları ile güçlü talep tabanı oluşması. Yaşanan olayların özeti şu: Trump’ın ticaret savaşları enflasyon arttıracak. Altın enflasyona karşı en güçlü koruyucu olduğu için tercih ediliyor. Ons altında, 2790 dolarlık rekor seviyeye sadece %1,2’lik fark bulunuyor. Trump’ın başkanlığının ilk gününde imzaladığı 200’den fazla kararname, piyasalarda geniş çaplı bir belirsizliğe yolaçarken, altın güvenli liman talebiyle öne çıktı. Trump’ın politikaları netlik kazanmaya başladığında altının yönü netleşecek. Onsta 2745 dolar destek, 2765 dolar ara direnç oldu. Kapalıçarşı’da 3147 – 3165 TL olan fiyat yüksek seviyesini koruyacak durumda.