Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kent protokolü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Fatih Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Çayırovalılara Türk Bayrağı dağıtmak üzere bir araya gelen Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kent protokolü Fatih Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti. Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlamaya çok kısa bir süre kala kenti Ay-Yıldızlı bayrağımızla donatmak amacıyla, Fatih Caddesi’nde ilçe sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindeki heyet ilk olarak Fatih Caddesi’nde kurulan stantta vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

“CUMHURİYET BAYRAMI’MIZ KUTLU OLSUN”

Daha sonrasında Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, Fatih Caddesi esnafını ziyaret ederek, dükkanlarına asmaları için Şanlı Türk Bayrağı’mızı hediye etti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünde, al bayrağımızı hediye ettiğimiz hemşehrilerimizin bayramını kutladık. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.