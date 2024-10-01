CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM açılış oturumundan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, bazı milletvekillerinin ayağı kalkmamasına ilişkin soruya, “Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanlığı yeminine uygun bir şekilde, geldiğinde karşılamamız ona uygun bir şekilde de, konuşma yapacağını umarak ayakta yaptık. Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Konuşması bir siyasi parti lideri konuşması sınırları içerisindeydi. Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, makama saygısızlık yapmayarak karşıladık. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Seneye ya da öbür sene bizim Cumhurbaşkanımıza da yapılmaması açısından önemli bir adım attık. Ümit ediyorum AK Parti bizim Cumhurbaşkanımıza da aynı nezaketi gösterir” dedi.

"Bazı vekiller katılmadı" sorusuna yönelik ise Özel, "CHP demokratik bir partidir. Geçmişte de benzer çok kez kararlar alarak 'uymak istemeyen dışarıda kalabilir' dedik. Biz bunu bu şekilde söyledik, herkes ayağa kalkacak diye bir zorlanmamız olmadı. Herhalde 15 ya da 20 arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih etti. Bu grup kararı olmadığı için, istemeyenlerin katılmayacağı grup başkanvekilleri tarafından kendilerine iletilmişti zaten” ifadelerini kullandı.