CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa programı çerçevesinde Mustafakemalpaşa ilçesine ziyarette bulundu. Burada partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Özel, daha sonra Mustafakemalpaşa Belediyesi önünde partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı belediyelerin SGK prim borçlarının İller Bankası ödeneğinden tahsil edilmesine ilişkin konuşan Özel, “Bu bir mali darbe girişimidir. Milletin seçtiklerini hizmet edemez noktasına getirmek, milleti yönetilmeyen bir belediyeye mahkum etmeye çalışmak mali bir darbe girişimidir. Er ya da geç bu milletin seçtiklerine darbe yapmaya kalkma” şeklinde konuştu.



“İcap ederse çıkar çöpleri toplarız, başkanlarımızın yüzünü eğdirmeyiz”

Atılan adımlarla belediyelerin çalışamaz duruma getirmenin hedeflendiğini söyleyen Özel, “Bursa Büyükşehir’e de, Mustafakemalpaşa’ya da CHP iktidarı yakışır demiştim. Hep içimde kalmıştı. Mustafakemalpaşa isimli bir ilçede iktidar Cumhuriyet Halk Partisi olmalıydı. Bu kadar Atatürk sevgisinin olduğu bir yerde sonuçlar böyle olmalıydı. Çok geniş bir coğrafya, çok zor şartlarda, çok büyük borçlarla devralınmış bir belediye. Sadece SGK’ya 150 milyon lira borç var. Erdoğan çıkmış diyor ki İller Bankası ödeneğinden keseceğim. Hangi görüşten olursa olan Mustafakemalpaşa’da benim partim kazanamadı, hepsine ceza veriyorum diyor. Parayı keseyim diyor. Tayyip Bey, sen diyorsun ki yemeği bizim AK Partililer yedi, hesabı siz ödeyeceksiniz. Bu sayede umudu hizmetin aksaması, vatandaşın CHP’ye oy verdiğine pişman olması. Cevap veriyorum, çok beklersin. Parayı yollamayayım, çöpleri toplamasınlar, hizmet yapamasınlar. Biz buraya mazeret üretmeye gelmedik. İcap ederse hepimiz çıkarız, çöpleri toplarız” ifadelerini kullandı.



“22 yılda Hollanda kadar tarım alanı kaybedildi”

Tarım alanlarının günden güne eridiğini söyleyen Özel, “En önemli mesele tarım, 22 yıl öncesine göre Hollanda kadar yer kayıp. Karacabey, Mustafakemalpaşa ovasında en önemli geçim kaynaklarından biri domatesi 1 lira 75 kuruşa alıyorlar. Buradan bir müjde vereceğim. Hep söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerinden bütün sorunları çözemez ama yaraya merhem olur. Kavun ve karpuz üreticilerine sesleniyorum. Tarlada bir tek karpuz, kavun bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hepsini alıyor. Hem üreticiyi mağdur etmeyeceğiz hem de bu sıcak yaz gününde marketlerde, manavlarda kavuna, karpuza ulaşamayan ailelerin mağduriyetini gidereceğiz” dedi.



“Bu bir mali darbe girişimidir”

Belediyelere karşı atılan adımları ‘mali darbe girişimi’ olarak nitelendiren Özel, “Erdoğan, darbe girişimlerinden çok çektiğini söylüyor. 15 Temmuz gecesi kapalı meclisi açalım diyen, açınca kurumu alıp giden, konuşmayı yapan, o darbeye dimdik duran biri olarak söylüyorum. O bir askeri darbeydi. Silah zoruyla kendim yöneteceğim diyendir. 2019 yılında 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kazandı. Mazbatayı verdiler, sonra seçimi iptal ettiler. CHP’ye Osmanlı tokadı vuracağız dediler. Millet bu hukuk darbesini gördü. Sandığa gitti ve o tarihte AK Parti’nin adayını sandığa gömdü. O gün nasıl millet askeri darbede siyasetçilerin arkasında durduysa, o gün İmamoğlu’na yapılan yargı darbesinde de seçtiğinin arkasında durdu. Erdoğan’ı uyarıyorum. Bu bir mali darbe girişimidir. Milletin seçtiklerini hizmet edemez noktasına getirmek, milleti yönetilmeyen bir belediyeye mahkum etmeye çalışmak mali bir darbe girişimidir. Er ya da geç bu milletin seçtiklerine darbe yapmaya kalkma” şeklinde konuştu.



“Ya bu çiftçilere sahip çıkın ya da bu işi bırakın”

Yüksek enflasyonun sebebinin yüksek faiz olduğuna dikkat çeken Özel, “Kendi çıkardıkları kanunlara göre yüzde 1 destekleme verilmesi gerekirken köylüyü bundan mahrum edip, beşte birini bile vermiyorlar. Geçen sene 178 milyardı, bu sene 480 milyar. Milletin efendisini perişan eden iktidar, bu yaptığınız iş, iş değildir. Şu anda Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Bunun 35 olması lazım. Gençler tarımla uğraşmıyor. Her 4 genç çiftçiden 3’ü başka iş bulacağım diyor. Zamanı gelince Türkiye’nin bizden başka dostu yok diyorsunuz. Yüksek fiyatlı gıdanın sebebi kötü tarım politikalarınızdır. Ya bu çiftçilere sahip çıkın ya da bu işi bırakın. Küfe bende değil, sende. Sen dedin faizleri, enflasyonu düşüreceğim. Bunun için oy aldın. Geldiğinden beri faizler çıkıyor. Hayat ateş pahası. Herkes perişan. 33 milyar emekliye verdim diyor. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 değil benim dediğim gibi asgari ücret olsaydı cebinden çıkacak para 100 milyar olacaktı. Para yok diyor. Geçen sene sildiği 43 şirketin borcu 660 milyar. Oradan 660 milyarı alsaydı emekli maaşı en düşük 17 bin 500 lira olabilirdi. Yetmez asgari ücret 25 bin lira olabilirdi. Çay taban fiyatı 25 lira, buğdayın 15 lira, fındıktaki taban fiyat ziraat odalarının tasarladığı fiyat olabilirdi. Kavun karpuz tarlada kalmayabilirdi” ifadelerini kullandı.



“Emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi taşıyamıyorsan çıkar küfeyi, biz onlara sahip çıkarız”

Vatandaşlardan aldıkları destekle birlikte iktidara hazır olduklarını belirten Özel, “Recep Tayyip Erdoğan, emekliye, emekçiye, çiftçiye bakarsan geçim olur. Geçim olmazsa eninde sonunda seçim olur. Biz CHP olarak nerede bir mağdur varsa yanındayız. Aramızda staj ve çıraklık mağdurları var. 1986’dan beri çalıştım, hakkım yendi diyor. Hakkınızı hep birlikte alacağız. Bir yıl geç sigortalı olup, 17 yıl çalışmak zorunda olanlar var. Hakkınızı hep birlikte alacağız. TOKİ mağdurları var. Borçlar ödenemiyor. Önümüzdeki hafta Mecliste bir kez daha TOKİ mağdurlarının hakkını isteyeceğiz, önerge vereceğiz. Biz ne kadar söylesek de Erdoğan yapmıyor. Gariban sevmiyor, zengin seviyor. Onun için artık ondan istemeyi bırakıyoruz. Emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi taşıyamıyorsan çıkar küfeyi. Biz onlara sahip çıkmaya hazırız. Hepsini biz halledeceğiz. Nerede bir mağdur varsa, ne bekliyorsa artık bu iktidardan beklemeyin, halkın iktidarı geliyor, destek verin, bu düzeni değiştirelim” diye konuştu.