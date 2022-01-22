Zonguldak’ta yüksek kesimler beyaza büründü

Zonguldak’ta sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Ekipler ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde yağmurla karışık şekilde yağan kar, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi ile karşılaştı. Ekipler karla mücadele çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sürdürdü. Kar yağışının hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.