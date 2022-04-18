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Zonguldak’ta yoğun sis etkili oldu
Zonguldak’ta güneşli havanın ardından sıcaklıkların düşmesiyle yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 6 kilometreye kadar düştü.
Çevre 18.04.2022, 09:20
Zonguldak’ta güneşli havanın ardından sıcaklıkların düşmesiyle yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 6 kilometreye kadar düştü.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kentte yoğun sis etkisini gösterdi. Sıcaklığın 10 dereceye kadar düştüğü kentin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 6 kilometreye kadar düştü.
Gün içerisinde yağış beklenen kentte deniz ulaşımı da sisten etkilendi. Limana girmek için sıra bekleyen bir yük gemisi sisli havada bekleyişini sürdürdü.
Rüzgarın kuzey batıdan saatte 3 kilometre hızla estiği Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren artması bekleniyor.