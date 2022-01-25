Zonguldak’ta yoğun kar yağışı etkili oldu

Zonguldak’ta yeniden etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara karayolunda uzun araçların geçişine izin verilmedi.

Kentte geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı hafta başı itibariyle yerini güneşe bıraktı. Ancak meteorolojinin uyarılarının ardından yoğun kar yağışı yeniden etkili oldu.

Zonguldak-Ankara, Zonguldak-İstanbul karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle uzun araçların geçişine izin verilmedi. Bazı sürücüler ise yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli şekilde yoluna devam etti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarını gün boyunca sürdürdü. Konya’dan yük getiren Veli Özcoplan, "Yoğun kar yağışı var. Konya’dan geliyoruz. Bu tarafta bir sıkıntı yaşadık. Yolun açılmasını bekliyoruz. Yükü Zonguldak’a indireceğiz" diye konuştu.

Karabük’ten Zonguldak’a yük alamya gelen tır sürücüsü Mustafa Yiğitler, "Bakacakkadı’ya kadar hava çok güzeldi. Güneş vardı. Buraya gelince karla karşılaştık. Uzun araçların geçişine izin verilmiyor. Biz de onları bekliyoruz" dedi.