Zonguldak’ta sis manzarası böyle görüntülendi

Zonguldak’ta kış manzaralarına güneşin doğuşu da eklendi. Havadan görüntülenen sis manzarası, güneşle birlikte kartpostallık görüntüler yaşattı.

Kış mevsiminde yapraklarını döken ağaçlar, sis ve güneşle birlikte kartpostallık manzaralara eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi. Manzarayla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Havaların soğumasıyla birlikte yanan sobaların dumanlarının da eklendiği puslu manzara güneşin doğuşuyla ortaya çıktı. O anlar ise dron ile havadan görüntülendi.