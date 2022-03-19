Zonguldak’ta kar yağışı etkili oldu

Zonguldak merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 240 köy ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 30 santimi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santimi buldu.

Zonguldak merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde 30 santimi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santimi buldu. Belediye ekipleri kent merkezinde yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürürken özel idare ekipleri ise köylerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 240 köy ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışıyor. Zonguldak Merkez ilçede 23, Kilimli ‘de 2, Kozlu ‘da 23 Alaplı‘da 16, Çaycuma‘da 30, Devrek de 83, Ereğli‘de 53 ve Gökçebey‘de 10 köy olmak üzere toplam 240 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.