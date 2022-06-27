Zonguldak’ta heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde Bölüklü ve Bacaklı yaylalarına giden yolda heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası yol trafiğe kapandı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Yayla yolu üzerinde bulunan Gümeli baraj inşaatına yakın bir noktada heyelan meydana geldiğini belirtti. Yayla yolunun ulaşıma kapandığını aktaran Saydam, "Bölüklü ve Bacaklı yaylalarına giden yolda meydana gelen heyelan yüzünden yol kapandı. Ayrıca Fındıkağılı Mahallesi üzerindeki alternatif yayla yolu da yoğun çamur ve balçıktan dolayı ulaşıma kapanmış durumda. Belediye ekiplerimiz heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda yine bir heyelan olmuş ve yol ulaşıma kapanmıştı. İnşallah en kısa zamanda heyelanlı bölgeyi temizleyerek ulaşıma açacağız" dedi.

İki gündür devam eden sağanak nedeniyle derenin yükselmesinden dolayı Erenköy ile Kozdere Mahallesi Küme Evleri arasındaki yeni beton kaplanan yolda da küçük çaplı heyelanlar ve aşınmalar meydana geldiğini ifade eden Saydam, "Hava şartları müsait olduğunda belirgin noktalarında altı oyulan betonarme yola istinat duvarı yapılacak. Şu anda sağanak orta şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Küçük çaplı olumsuzluklara anında müdahale edip, günlük yaşamın aksamasını önlemeye çalışıyoruz. Mahalleler ile belde merkezi arasındaki yolları açık tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.