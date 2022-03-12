Zonguldak’ta 169 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 169 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı kapalı olan köy yolları açıklandı. Buna göre, Ereğli’de 55, Alaplı’da 14, Gökçebey’de 10, Çaycuma’de 27, merkezde 23, Kozlu’da 23, Devrek’te 16 olmak üzere 169 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 43 iş makinesi ve 110 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.