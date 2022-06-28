Zonguldak’ın Devrek ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapatıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte derelerin taşması sonucu Eğerci köyü sel sularının etkisi altında kaldı.

Devrek ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. AFAD ekipleri bölgede tedbirlerini aldı. Öte yandan Devrek çayırın debisi aşırı yağışlar nedeniyle yükseldi. Vatandaşlar da Karşıyaka Köprüsü’nü izleyerek endişeli bekleyişini sürdürdü.